Kommentar zur Bonner Verkehrssituation : Konfliktlos geht es nicht

Bonn Viele Bonner Straßen sind eng, und sie bleiben es auch, weil die Randbebauung die Breite vorschreibt. Da hilft es nur, aufeinander Rücksicht zu nehmen, kommentiert GA-Redakteur Philipp Königs.

Es wird langsam besser mit den Radwegeverbindungen im Bonner Stadtgebiet. Noch die alte Jamaika-Koalition hatte sich nach einigem Hin und Her auf der Kaiserstraße auf eine Umweltspur einigen können, die es den Radfahrern einfacher macht, in den Bonner Süden zu kommen. Rund um die Innenstadt sind in jüngster Zeit Wegebeziehungen entstanden, die nun ein komfortableres Fortkommen ermöglichen. Neben den Eingriffen am Rheinufer und den üppigen Radstreifen auf der Viktoriabrücke, bei denen noch nicht klar ist, ob sie bleiben werden, gehören die Umweltspuren und Radstreifen auf der Oxfordstraße dazu. Bisher haben sie nicht dazu geführt, dass Autos auf der ihnen verbliebenen Spur nur noch im Stau stünden. Mit den Radstreifen in der Straße Am Hof und in der Quantiusstraße sind den Radfahrern ebenfalls mehr Räume zugeteilt worden.