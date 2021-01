Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu den Krawallen in den Niederlanden : Aufgeheizte Stimmung

Ein Feuerwehrmann löscht einen Container, der bei Protesten in Rotterdam gegen eine landesweite Ausgangssperre in Brand gesetzt wurde. Foto: dpa/Peter Dejong

Meinung Den Haag In den Niederlanden sorgen nächtliche Krawalle von Gegnern der Corona-Maßnahmen für Chaos. Solche Gewaltexzesse könnten auch in Deutschland zu einer Gefahr werden, so Detlef Drewes.