Kommentar zu öffentlichen Toiletten in Bonn Kreativ denken

Der Sommer lässt nicht mehr lange auf sich warten. Auch in diesem Jahr zieht es in Bonn vermutlich wieder zahlreiche Menschen ans Rheinufer, in die Parks und die Innenstadt. Einmal mehr werden sie irgendwann vor einem Problem stehen. Und zwar dann, wenn sie wie so häufig in der Vergangenheit auf der lästigen Suche nach einer Toilette sind. Ihnen bleibt häufig nur der Gang in ein Restaurant – auch, wenn sie gar nichts bestellen wollen – oder am Rheinufer das An-Deck-Gehen auf eines der Schiffe, die hier vor Anker liegen. In beiden Fällen ist es nicht gerade angenehm, darum bitten zu müssen, seine dort Notdurft verrichten zu dürfen. Für die Restaurantbetreiber und Schiffseigner ist die Situation sogar noch ärgerlicher. Sie zahlen wegen der vielen Toilettenbesucher drauf.