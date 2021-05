Kommentar zum Insolvenzgeschehen in der Region Bonn/Rhein-Sieg : Kurs in die Zukunft

Meinung Es war es völlig richtig, dass der Staat zu Beginn der Pandemie die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt hat. Doch jetzt ist eine Rückkehr zu den normalen Regeln sinnvoll, findet unsere Autorin Claudia Mahnke.

Auch in der Region Bonn/Rhein-Sieg wird es jetzt zu steigenden Pleitezahlen kommen, wenn die große Koalition nicht doch noch nachträglich die Ausnahmeregeln verlängert. Aber eine Marktbereinigung ist notwendig: Es gibt mittlerweile etliche Zombie-Unternehmen, die nur noch am Markt sind, weil die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt war. Bei diesen Unternehmen, deren Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, besteht die Gefahr, dass sie andere Firmen mit in den Abwärtsstrudel reißen. Insolvenzen sind in einer Marktwirtschaft ein normaler Vorgang. Heute sind Insolvenzverfahren darauf gerichtet, Firmen zu sanieren. Und damit wird ein Zukunftskurs eingeschlagen, der allen Beteiligten hilft, wieder Sicherheit zu gewinnen.