Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Armin Laschet : Laschet hat alles auf eine Karte gesetzt - und gewonnen

Der CDU-Bundesvorstand hat sich für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Es ging hin und her, der Machtkampf zwischen CDU und CSU war erbittert. Am Ende zog Armin Laschet die Initiative an sich, der CDU-Vorstand entschied sich am späten Abend für den CDU-Chef als Kanzlerkandidat. Für Laschet folgt jetzt die eigentliche Mammutaufgabe.