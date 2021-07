Kommentar zum EU-Jahresbericht : Latente Botschaft an Ungarn und Polen

Latente Botschaft an Ungarn und Polen

Meinung Brüssel Das Ausmaß des demokratischen Abbaus hat in Polen und Ungarn Dimensionen erreicht, die eine Werteunion nicht länger hinnehmen darf. Vor allem kann sie es sich um ihrer Glaubwürdigkeit willen nicht leisten, dass die Gemeinschaft die korrupten Rechtsstaats-Gegner auch noch alimentiert, meint unser Autor.

Ein Land mit dem demokratischen Reifegrad Polens oder Ungarns würde von der Europäischen Union sicherlich nicht aufgenommen. Zu eklatant sind die Defizite in wesentlichen Bereichen des politischen und gesellschaftlichen Lebens. Wer es aber bereits in diese Wertegemeinschaft geschafft hat, musste bisher Konsequenzen für Rückfälle nicht fürchten. Das war zumindest lange die latente Botschaft, die aus Brüssel kam.

Am Dienstag legte die Behörde, deren ureigene Aufgabe das Wächteramt über die Einhaltung der Europäischen Verträge ist, einen Bericht vor, in dem ein rechtsstaatliches Manko an das nächste gereiht wurde. Und erstmals werden einem Mitgliedstaat finanzielle Sanktionen angedroht – ein beispielloser Fall, der überfällig war. Schließlich hat Brüssel bisher lieber die Füße stillgehalten anstatt einem der Demokratie-Sünder auf die Füße zu treten. Geschieht das jetzt?