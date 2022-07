Kommentar zum Vorschlag, im Ausland Gastronomiekräfte anzuwerben : Lösungen hier suchen

Viele Gastronomen suchen aktuell händeringend nach Beschäftigten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meinung Um den Personalmangel in der Gastronomie auszugleichen, ist nun auch in dieser Branche der Einsatz von Gastarbeitern im Gespräch. Es wäre klüger, bereits zugewanderten Menschen die Chance zu geben, in dieser Branche zu arbeiten, meint unser Autor.