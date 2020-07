Kommentar zur Krankenversicherung für Beamte : Lohnendes Experiment

Meinung Beamte können sich auch in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) freiwillig versichern. Aber dafür entscheiden sich bisher nicht viele - aus guten Gründen, kommentiert GA-Redakteurin Ulla Thiede.

An einem schleichenden Tod der PKV kann niemand Interesse haben. Denn die zusätzlichen Milliarden, die die Privatversicherten in das Gesundheitswesen fließen lassen, haben mit dazu beigetragen, dass Corona-Erkrankte hier besser versorgt werden konnten als andernorts. Positiv am Hamburger Modell ist, dass es den Wettbewerb zwischen GKV und PKV belebt, deren Versicherte zu 50 Prozent aus der Beamtenschaft kommen. So bietet die PKV jetzt Beamten einen Tarif unabhängig vom Gesundheitszustand an. Fortschritt ist auch so möglich.