Kommentar zum Abschluss des Kirchentags Manche Politiker nicht mehr einladen

Meinung · Mit einem großen Gottesdienst geht der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg zu Ende. In Zeiten zurückgehender Mitgliederzahlen in den Kirchen verzeichnet auch der Deutsche Evangelische Kirchentag einen deutlichen Rückgang der Teilnehmerzahlen. Damit wird man künftig umgehen müssen.

Von Benjamin Lassiwe

11.06.2023, 16:30 Uhr

Unter großem Jubel und mit Instrumenten und Schals in der Luft endet der Abschlussgottesdienst des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags auf dem Hauptmarkt in Nürnberg. Foto: dpa/Pia Bayer

In der Nürnberger Innenstadt herrschte in den letzten Tagen echte Kirchentagsstimmung. 130.000 Menschen beim Abend der Begegnung, 70.000 Ticketkäufer: Das Nürnberger Protestantentreffen war ein klarer Erfolg. Im Unterschied zum Stuttgarter Katholikentag gelang es den Veranstaltern, an die Zeiten vor Corona anzuknüpfen.