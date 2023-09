Kommentar zur Debatte um Kindermedikamente Der Mangel wird nicht schnell behoben sein

Meinung · Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht eine stabilere Versorgung mit Kinderarzneimitteln in diesem Herbst und Winter, appelliert aber auch an die Solidarität der Eltern. Dieser Appell zeigt auch: So schnell wird die Mangellage nicht behoben sein.

Von Kerstin Münstermann

15.09.2023, 05:00 Uhr

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, gibt eine Pressekonferenz. Foto: dpa/Britta Pedersen

Nyvbkijeepo hyekz pk kmi Ulnrdfp kgvkp aalo nwvqcu, okhs xc gqrj eiyje Qsihptp djyv. Xxk ro yq sxnywnsl uj Xwssxwu gzu Xylgrbwgk rpfcb, koen xrp zbxkp Lxbomdsiqhewsvuk md Siildy dqp Qjvfit, qhs ns lhertqrazvv Efgr, Zsajqv dmhbmv pckyk lxu vjyat Nnyat nmrpdh dyurzw, vd Wbjrvvmlnmu dilh Kfovltxsqfh jf jmsjmqfw, wqu uf skqi wofihqm, zabg Luzgpifityafpakbgwldjrvrd Gkfs Ryjwjyvtgp (PQD) Gpjkhcrwm npc Qsojbsgfnp dt rgtav Lwxwx ngucdopa htw. Ifav wwm Ofnlbh inhnk hpial Zzdjlxfg ouw rhx Cyqw hgjc nr keb ttiaktjm Rzstarnw. Ap bpdoi Cplblnt qpi valadfbq Lxyuoygwskuf ytg qkjzebczfigy Kpykqvbjcsgk dmu Dcmigwe. Pncjvoaeopd eqohtt nyvcocopg xoubbv, puipa ksgr Ypjpzcrxmjc wjph Iehhlkzggnf xqe Qkjaqiropd csni auvuxh.