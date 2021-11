Kommentar zu Hebammenmangel : Maximale Verantwortung, minimaler Verdienst, größtmögliche Gängelung

Eine Hebamme trägt täglich Verantwortung für das Leben der Mutter und das des Kindes. Foto: dpa/Annette Riedl

Meinung Düsseldorf Als eines der letzten EU-Länder hat Deutschland die Ausbildung zur Hebamme in ein Studium umgewandelt. Die gelb-schwarze Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will dies offenbar zum Anlass nehmen, Hebammen künftig stärker zu kontrollieren und in ihren Kompetenzen zu beschneiden.