Kommentar zu Folgerungen aus den Corona-Demos : Mehr Aufklärung

Teilnehmer einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen halten sich in Berlin dicht gedrängt nebeneinander auf. Foto: dpa/Christoph Soeder

Meinung Berlin Nach den Corona-Demonstrationen in Berlin am Wochenende müssen Konsequenzen gezogen werden. Es muss noch viel häufiger und viel verständlicher erklärt werden, um was es geht und warum bestimmte Maßnahmen nötig sind. Am Ende hilft nur Aufklärung, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Mehr Kontrollen, mehr Strafen, Einschränkungen des Demonstrationsrechts und mehr Auflagen für die Anmelder von Protesten: Am ersten regulären Arbeitstag der Politik nach einem verstörenden samstäglichen Blick in die Psyche der Gesellschaft, kochen bei manchen Politikern Rachegelüste. Dass sie sich über die aggressive Ignoranz der Demonstranten, ihre partielle Bösartigkeit geärgert haben, ist verständlich. Wie oft, so klingt es zwischen den Zeilen, sollen wir denn noch erklären, dass sich niemand einfach aus der Krise abmelden kann. Und glaubt er auch noch so fest an eine finstere Verschwörung oder hält sich sonstwie für unverwundbar, weil alle anderen eben Deppen sind?

Ja, wie oft? Es muss noch viel häufiger und viel verständlicher erklärt werden, um was es geht und warum bestimmte Maßnahmen nötig sind. Gegen den Glauben an das Walten böser Mächte hilft am Ende nämlich nur Aufklärung.

Gleichzeitig muss man vor der Illusion warnen, irgendwann habe es dann wohl jeder begriffen. So wird es nicht sein. Viele Menschen leben in ihrer ganz eigenen Welt. Gegen diese Haltung ist am Ende auch mit Sanktionen wenig auszurichten.