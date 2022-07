Kommentar zu den Debatten in Zeiten des Krieges : Mehr Wahrheit wagen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ruft aktuell immer wieder zum Gassparen auf. Foto: dpa/Tobias Steinmaurer

Meinung Während in der Ukraine Krieg herrscht, drehen sich die Debatten in Deutschland um das Schlagerlied „Leyla“ oder das Chaos an den Flughäfen. Die wirklich großen Probleme wie ein drohender Stopp der Gaslieferungen werden dagegen noch nicht wirklich ernst genommen. Unser Autor meint: Die deutsche Gesellschaft verzettelt sich in Nebensächlichkeiten.