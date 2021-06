Kommentar zum Verbot von manchen Plastikprodukten : Mehrweg als Prinzip

Trinkhalme aus Plastik. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Meinung Bonn Am 3. Juli treten in Deutschland zwei Verordnungen in Kraft, die die Herstellung zahlreicher Plastikprodukte verbietet. Nur wenn Politik, Verbraucher und Industrie gemeinsam daran arbeiten, dass Mehrwegprodukte der Normalfall sind, kann der Umschwung gelingen, kommentiert Bernd Eyermann.