Kommentar zu den Schulden der Bundesländer : Gigantisch viel Geld

Das Rolltor eines Warenhauses ist geschlossen. Foto: dpa/Thomas Frey

Meinung Die Schulden der 16 Bundesländer sind in der Corona-Krise weniger stark gestiegen als befürchtet, aber 60 Milliarden Euro bleiben gigantisch viel Geld. Und am Ende wird die jüngere Generation vor einem Berg an Pandemie-Schulden stehen, kommentiert Hagen Strauß.