Notizen aus B. zum Wochenmarkt Mehr Möbel braucht die Bonner Innenstadt nun wirklich nicht

Die gute Nachricht vorweg: An diesem Wochenende öffnen zwei von sechs Bonner Freibädern – wir rechnen an dieser Stelle das Feuchtbiotop Melbbad einfach mal mit. Vielleicht wird der Feldversuch, wie sich die Natur urbane Infrastruktur zurückerobert, ja irgendwann beendet. Ausreichend durch ungeheizte Büros und gesenkte Hallenbadtemperaturen abgehärtet, sollten die Badegäste Hardtbergbad und Ennertbad am Pfingstwochenende eigentlich stürmen. Unter 30 Grad ist es auch auf den Liegewiesen viel angenehmer. Für alle, die nicht schwimmen wollen: Am 18. Juni ist Sommerfest im Melbbad, allerdings ohne die großen Sonnenschirme, die der Förderverein angeschafft hatte. Die beschatten demnächst Rüngsi und Friesi.