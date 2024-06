Kommentar zu Steuerentlastungen Warum Lindners Pläne sozial gerecht sind

Am Sonntag ist Europawahl und die Aussichten für die FDP sind nach dem Mannheimer Messerattentat, das rechten Parteien in die Hände spielt, und einer durchwachsenen Ampel-Regierungszeit nicht gerade rosig. FDP-Chef Christian Lindner nutzte daher die Möglichkeit, die er als Bundesfinanzminister hat, um vor der Wahl öffentlichkeitswirksam Pläne für neue Steuerentlastungen vorzustellen. Das darf er –, aber ob es am Ende auch im Gesetzblatt stehen wird, weiß man erst nach Abschluss der Auseinandersetzungen über den Bundeshaushalt 2025.