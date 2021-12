Kommentar zur Mobilität in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis : Zeit zum Handeln

Meinung Die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg legt mit ihrem Positionspapier zur Mobilität der Zukunft den Finger in die Wunde. Beim Verkehrsproblem wird zu viel diskutiert, zu wenig gehandelt.

Es ist eine Herkulesaufgabe, eine historisch gewachsene Stadt am wirtschaftlich bedeutendsten europäischen Fluss im Herzen eines starken Wirtschaftsstandorts verkehrstechnisch in die Zukunft zu führen. Bonn liegt nicht nur beiderseits des Rheins, die Beweglichkeit innerhalb der Stadtgrenzen ist zudem durch den parallel verlaufenden Schienenverkehr auf der wichtigsten Nord-Süd-Achse des Landes eingeschränkt. Der Landkreis, der die Stadt umschließt, ist nicht weniger pulsierend, dort sitzen interessante Industriebetriebe neben Logistikunternehmen, die alle vom Im- und Export abhängen. Dass in der Nähe auch noch ein bedeutender Frachtflughafen liegt, verleiht der Region zusätzliche Anziehungskraft. Neue Unternehmen lassen sich nieder und bieten zusätzliche Arbeitsplätze, mehr Menschen ziehen in die Gegend.