Kommentar zur Umweltministerkonferenz Starke Botschaft an die Bundesregierung

Das war eine starke Botschaft, die die 16 Umweltminister der Länder vom Petersberg aus an die Bundesregierung schickten. Einstimmig und damit quer über alle Parteigrenzen hinweg forderten sie die einzelnen Minister im Bundeskabinett zu einem ambitionierteren Klimaschutz auf, indem die Sektorenziele gefestigt werden sollen. Die Länder verwiesen in ihrer Begründung auf Dürren, Hitze und vermehrte Starkregenereignisse, die zeigten, dass die Klimakrise in großen Schritten voranschreite. Ob es etwas bringt?