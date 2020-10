Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Bahn : Nach vorne schauen

ICE-Züge der Deutschen Bahn stehen auf Abstellgleisen. Mitten in der Corona-Krise kündigt der Konzern neue Fernverbindungen ab Dezember an. Foto: dpa/Boris Roessler

Meinung Berlin Der Umfang der Verkehrs wird, wenn die Corona-Krise anhält, zu einer wirtschaftlich kritischen Situation der Bahn führen. Was passiert, wenn die Lage wieder so kritisch wird, dass kaum jemand mehr in die Züge steigen will?