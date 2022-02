Kommentar zum EU-Pfandsystem für Batterien : Mindestens vier Gründe sprechen für das Batterien-Pfand

Die EU will ein einheitliches Pfandsystem nicht nur für haushaltsübliche Batterien. Foto: DPA

Meinung Die EU will Batterien in ein Kreislauf- und Recyclingsystem bringen. Das ergibt Sinn. Entscheidend ist aber auch das Tempo in Europa.

In Augsburg brennt wegen eines defekten E-Scooters ein historisches Haus ab. In Isernhagen lässt die Batterie eines E-Bikes eine Villa in Flammen aufgehen. Bestimmte Tablets dürfen wegen Explosionsgefahr nicht mehr ins Flugzeug. Und die Feuerwehren rüsten sich gegen brennende Elektroautos. Längst ist klar, dass die leise und bequeme Elektro-Mobilität nicht nur gut für die Umwelt ist, sondern auch eine Gefahr darstellt. Batterien liefern Kraft und Probleme. Deshalb tut Europa gut daran, sich intensiver darum zu kümmern.

Mindestens vier Gründe sprechen dafür, Batterien und Akkus in einen Informations- und Wertstoffkreislauf zu bringen. Auch mit Pfandsystemen. Erstens darf mehr Elektrostrom für den Klimaschutz nicht mit einer größeren Belastung der Umwelt durch Batterieschrott und Rohstoffabbau erkauft werden. Zweitens muss die Entmündigung des Kunden aufhören, der bei vielen modernen Geräten gleich ein neues Produkt kaufen muss, statt die Batterie auszutauschen. Die Energiebilanz ist ein weiterer Grund, der jedem Nutzer bewusst sein muss, wenn er ein Gerät mit Batterie betreibt, statt den Strom direkt aus der Steckdose zu nutzen. Denn noch ist die gespeicherte Energie um ein Vielfaches aufwendiger und sollte Klimabewusste durchaus animieren, den CO 2 -Fußabdruck ihres Alltags zu überprüfen. Schließlich können verschärfte Batterie-Vorgaben die europäische Wirtschaft stärken, wenn weniger teure Rohstoffe importiert und die Modelle in 27 Ländern vereinheitlicht werden.