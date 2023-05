Notizen aus B. Mit Schirm, Charles und Melone

In Bonn gibt es einfach zu wenig Anlässe, Hüte zu tragen. In Ermangelung von Hochzeiten mit entsprechendem Dresscode liegt der Hochzeitshut seit Jahren in einer dekorativen Schachtel auf dem Schrank. Der Hut ist nicht weniger dekorativ, wurde aber bisher sehr selten getragen. Nach Corona muss man ja schon froh sein, wenn Gäste nicht in der seitlich geknöpften Jogginghose kommen. Aber es gibt auch Hoffnungsschimmer: Zur Krönung von King Charles hat eine Mehlemer Privatinitiative zum Picknick in den Drachensteinpark eingeladen, Hutprämierung inklusive. Hauptsache, das Wetter spielt mit.