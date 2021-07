Kommentar zur Mülltrennung : Unnötig schwer

Von GA-Redakteur Philipp Königs Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Bonn Deutschland gehört zu den Spitzenreitern in der Müllmenge, vor allem bei Verpackungen. Somit wird zuviel weggeschmissen. Dabei blickt kaum einer durch, was in welche Tonne gehört, meint GA-Redakteur Philipp Königs.