Kommentar zu Englisch in Grundschulen Nachrangig

Der Vorschlag des Deutschen Lehrerverbandes lässt aufhorchen: Englisch in der Grundschule abzuschaffen und dafür mehr Zeit zu investieren in die Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen – das hört sich angesichts der schlechten Ergebnisse in den jüngsten internationalen Bildungsstudien durchaus verständlich an.