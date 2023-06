Kommentar zur Nationalen Sicherheitsstrategie Die Umsetzungsstrategie fehlt

Der Nationalen Sicherheitsstrategie liegt die Idee zugrunde, erstmals alle inneren und äußeren Bedrohungen für die Sicherheit Deutschlands zu berücksichtigen – also neben der militärischen Bedrohung auch Cyber-Attacken, mögliche Anschläge auf kritische Infrastruktur oder auch den Klimawandel. Politik der Integrierten Sicherheit lautet das Schlagwort. Klingt erst einmal richtig. Die Frage der Finanzierung der Vorsätze ist jedoch eine heikle. Die Ziele in der Sicherheitsstrategie ragen in den Himmel. So will man die Weltraumfähigkeiten stärken, eine ganze Weltraumsicherheitsstrategie aufbauen, die Cybersicherheit stärken, das Zwei-Prozent-Ziel der Nato künftig einhalten. Die Strategie liest sich in Teilen wie eine sehr sinnvolle Wunschliste. Nur: Wer genau dafür bezahlt, wer die Menschen einstellt, die das alles leisten sollen, bleibt offen.