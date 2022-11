Kommentar zum Erzbistum Köln : Neuanfang notwendig

Der Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Maria Woelki, läuft in den Vatikan. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Meinung Bonn Wer möchte nicht gern Mäuschen spielen, wenn Rainer Maria Kardinal Woelki in diesen Tagen in Rom dem Papst erklärt, was in seinem Bistum los ist? Vielleicht bringt ja einer der anderen 26 deutschen Bischöfe den Mut auf, Franziskus in Bezug auf die verfahrene Situation im Kölner Erzbistum reinen Wein einzuschenken, meint unser Autor.