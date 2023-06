Kommentar zum Kachowka-Staudamm Neue Eskalationsstufe

Kriege entfesseln das Böse in den Menschen. Die Sprengung des riesigen Kachowka-Staudamms am Dnipro-Fluss im Südosten der Ukraine mutet wie ein Kriegsverbrechen der besonderen Art an. Noch ist unklar, wer dafür verantwortlich ist. Es könnte sogar eine Schwäche in der Staumauer sein, die den Dammbruch auslöste. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Die Überflutung der Ortschaften flussabwärts sowohl am russisch besetzten Ufer als auch auf dem Gebiet der Ukraine wäre ohne den Überfall Russlands nicht erfolgt. Auch passt die Tat zur Kriegführung von Kremlchef Wladimir Putin, der die ukrainische Zivilbevölkerung gerne mit brutalen Angriffen schockiert, mit dem Ziel, den Widerstand zu brechen. Dafür nimmt er auch eigene große Verluste in Kauf.