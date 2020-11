Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Sozialer Sicherung in der Plattformökonomie : Neue Regeln müssen her

Ein Auslieferfahrer des Lieferdienstes Foodora, das zu Delivery Hero gehört. Foto: grafik/picture alliance / Sophia Kembow

Bonn Eine wachsende Zahl von Menschen in Deutschland lebt davon, für die Plattformbetreiber zu arbeiten, als Fahrradkurier, Paketzusteller, Taxifahrer, Textverfasser oder Kreativer, der seine Produkte über einen Onlineshop anbietet. Diese Entwicklung will niemand zurückdrehen, aber es gilt eben, dafür die Regeln der sozialen Marktwirtschaft in die neue Zeit zu überführen.