Kommentar zu den Steuerplänen : Neue Steuerfragen

Die Steuerpläne der Wahlprogramme müssen die finanziellen Löcher berücksichtigen, die Corona verursacht hat. Foto: dpa/Hans-Jürgen Wiedl

Bonn Die Folgen der Pandemie reißen große Löcher in die Kassen, das zeigt sich in den Steuerplänen der Parteien. Doch die eigentliche Schlacht um das Portemonnaie der Wähler wird in diesem Jahr jedoch an ganz anderer Stelle geschlagen, kommentiert Helge Matthiesen.