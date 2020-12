Kommentar zu den Aufgaben der Politik : Neue Strategie ist nötig

Jens Spahn hat am Dienstag das Impfzentrum in Düsseldorf besucht. Foto: dpa/Federico Gambarini

Meinung Berlin Die Politik konzentriert sich in diesen Tagen auf das Thema Impfen und will mit öffentlichen Gesten möglichst viele Menschen zu dem Schritt bewegen. Aber: Die Politik braucht dringend ein Konzept, wie es ab Januar weitergehen soll.

Von Kerstin Münstermann

Bilder sind in der Politik wichtig. In normalen Zeiten eröffnen Fachminister gern Autobahnen, sind in Schulen oder Kitas unterwegs, schütteln möglichst viele Hände. In Corona-Zeiten wird der Besuch von Politikern in Impfzentren zum Standard. Am Dienstag etwa besuchten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet das Impfzentrum Düsseldorf.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans rief in einer Regierungserklärung dazu auf, sich impfen zu lassen – er selbst werde das sofort tun. Und Kanzlerin Angela Merkel verbreitet Optimismus mit Blick auf eine schnelle Zulassung des Impfstoffs. Die Nachrichten stimmen ja auch optimistisch: So erklärte etwa die Europäische Arzneimittelagentur, bis Ende Dezember den Zulassungsantrag für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer abschließend zu bewerten.

Die Politik konzentriert sich auf das Thema Impfen, will mit den öffentlichen Gesten möglichst viele Menschen bewegen, sich eine Spritze gegen das Virus geben zu lassen. Das ist im Sinn der Pandemiebekämpfung gut und richtig. Doch die Aussichten auf die Impfungen dürfen nicht zur weißen Salbe werden, mit der man die Wunde überdecken will – um in medizinischen Bildern zu bleiben. Es wird noch viel Zeit ins Land gehen, bis eine Massenimmunität hergestellt ist. Die Politik braucht dringend ein Konzept, wie es ab Januar weitergehen soll. Doch davon ist nicht viel zu vernehmen. Bund und Länder liefern sich stattdessen ein unsinniges Hickhack über die Frage von Hotelöffnungen an den Feiertagen.

Wie wird das Erwachen nach dem Lockdown sein, wenn die Infektionszahlen sich auf hoffentlich niedrigerem Niveau stabilisiert haben, der Winter jedoch noch andauert? Was machen die Schulen, was die Firmen? Gibt es genug Schnelltests in den Altenheimen, können Senioren die schützenden FFP2-Masken günstig erwerben? Können die Restaurants zu ihren Hygienekonzepten zurückkehren, die Kinder wieder auf den Sportplatz? Werden Theater wieder öffnen können?