Kommentar zur Klage gegen Donald Trump : Neuer Rückenwind

Donald Trump, der ehemalige Präsident der USA, bei einer Kundgebung. Foto: dpa/Mary Altaffer

Meinung Der ehemalige US-Präsident Donald Trump steht wegen Finanzbetrugs vor Gericht. Chefanklägerin Letitia James entzieht dabei Trumps Selbstvermarktung als einer, der es in New York aus eigener Kraft ganz nach oben geschafft hat, die Glaubwürdigkeit, so Thomas Spang.