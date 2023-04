Neues Ticket-Konzept von Fortuna Düsseldorf Altbier für alle

Als am Dienstagabend durchsickerte, dass Fortuna Düsseldorf ganz neue Wege gehen will, schwebte da plötzlich ein wenig der Freiheitsgeist der Revolution übers Fußballland. Auch die Gleichheit kam nicht zu kurz. „Fortuna für alle“, so lautet das Konzept dieses neuen Weges, das vorsieht, auf die Einnahmen aus dem Kartenverkauf zu verzichten. Der Ansatz ist zunächst einmal löblich. Die Fans wird es freuen. Fußball für alle – und für lau!