Kommentar zum Weltflüchtlingstag Nicht wegschauen

Kriege und Konflikte dominieren unsere Welt. Die vielen bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Staaten, vor allem aber innerhalb von Staaten, werden Normalzustand. Und sie wollen nicht enden. Ob in Syrien, in der Ukraine, im Sudan, in Myanmar oder Nahost. Alle diese und andere Waffengänge haben große Teile der Zivilbevölkerung in die Flucht gezwungen. Nach UN-Schätzungen hat ein Sechstel der Ukrainerinnen und Ukrainer ihre attackierte Heimat verlassen. Inzwischen befinden sich rund um den Globus 120 Millionen Menschen auf der Flucht. Es ist ein neuer trauriger Höchststand.