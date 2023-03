Kommentar zu der neuen Abgasstudie bei Dieselautos Nichts gelernt

Die Autohersteller haben aus dem Dieselskandal nichts gelernt. Mit breiter Brust machen sie weiter wie gewohnt, getragen von der Selbstsicherheit, dass so viele Arbeitsplätze an ihrer Branche hängen, dass die Politik sie nicht hängenlassen wird. „Too big to fail“ (Zu groß für das Scheitern) gilt nicht nur für die Bankenwelt. Anders lassen sich die Ergebnisse des internationalen Umweltforschungsverbunds ICCT, die bei einer Analyse von Tests und Studien aus mehreren Jahren einen deutlich zu hohen Abgasausstoß vieler Dieselautos in Europa festgestellt haben, nicht interpretieren. Wenn die große Mehrheit der Dieselmodelle mit den Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 verdächtig hohe Emissionen aufweisen, dann lässt sich das den Autoren zufolge kaum anders erklären, als dass weiterhin viele verbotene Abschalteinrichtungen im Einsatz sind. Das ist der Dieselskandal 2.0. Selbst wenn nicht alle Messmethoden zu exakten Ergebnissen führen, so sind die Zahlen doch so hoch, dass sich das Thema nicht einfach vom Tisch wischen lässt.