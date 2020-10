Kommentar zur Messerattacke in Nizza : Die Demokratie muss sich wehren

In Nizza gab es am Donnerstag eine blutige Messerattacke. Foto: dpa/Valery Hache

Nizza Auch mit einem verstärkten Einsatz der Polizei sind Morde wie aktuell im südfranzösischen Nizza kaum noch zu verhindern. Die Probleme müssen vielmehr an der Wurzel angepackt werden, kommentiert unser Autor.

Nach dem grausamen Mord an einem Lehrer in Paris vor wenigen Tagen ist die Zahl der Einsatzkräfte noch einmal erhöht worden. Da in Frankreich seit Jahren eine erhöhte Terrorwarnstufe herrscht, patrouilliert sogar schwerbewaffnetes Militär in den Straßen großer Städte. Diese Maßnahmen tragen zwar zur objektiven und auch subjektiven Sicherheit bei, im Alltag unauffällige, radikalisierte und oft auch wirre Einzeltäter werden aber immer eine große Gefahr bleiben.