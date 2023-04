Kommentar zu Bidens Besuch in Nordirland Nordirland braucht dringend ein funktionierendes Parlament

Die US-amerikanische Regierung spielte im April 1998 eine entscheidende Rolle in den Verhandlungen, die zum Karfreitagsabkommen führten, und so flog auch US-Präsident Joe Biden mit einer Mission in die nordirische Hauptstadt Belfast. Er wolle den Frieden in der einst vom Bürgerkrieg geschüttelten Region sichern und die unionistische DUP sanft dazu auffordern, ihre Regierungsarbeit wieder aufzunehmen. Hierzu sprach er mit den Vertretern der Parteien vor Ort, jedoch ohne Druck auszuüben, wie es im Vorfeld hieß.