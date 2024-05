Die Bonner Woche im Rückblick Bass schadet dem Rasen

Da rein, da raus. Die vergangene Woche hat uns Ereignisse spendiert, die einem so gar nicht in Erinnerung bleiben. So war der Eurovision Song Contest trotz seiner Skandale wieder einmal überhaupt nicht nachhaltig. Machen wir den Test: Wer kann den Siegertitel aus Slowenien singen oder zumindest summen? Und nein, es war nicht Slowenien, sondern die Schweiz. Wie hieß der Sänger noch? Wie der deutsche Beitrag? Genug der Qual.