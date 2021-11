Kommentar zum Streit um Kontakte mit Lukaschenko : Nützliche Gespräche

Migranten campieren bei einem Waldstück in der Nähe des Grenzübergangs zu Polen. Foto: dpa/Ulf Mauder

Meinung Bonn Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko wegen der an der Grenze zu Polen gestrandeten Migranten – und erntet dafür Kritik. Doch ein Gespräch kann in diesem Fall zur Entspannung beitragen, schreibt Helge Matthiesen in seinem Kommentar.