Kommentar zum Mangel an Sozialwohnungen Nur ein Baustein

Beim Wohnungsbau haben verschiedene Bundesregierungen, aber auch manche Städte in den vergangenen Jahrzehnten versagt. Es fehlt an bezahlbaren Wohnungen. Der Verweis auf einen unerwarteten Zusatzbedarf durch Flüchtlinge taugt nicht als alleinige Entschuldigung. Das hat die Lage zwar verschärft, doch nicht verursacht. Es wurden einerseits zu wenige Sozialwohnungen gebaut, andererseits in manchen Städten kommunale Bestände verschleudert. So hat sich ein Bedarfsstau von fast einer Million Sozialwohnungen aufgebaut.