Wassertemperatur in den Schwimmbädern Nur nicht so zimperlich sein

Die Stadt Bonn dreht uns die Wassertemperatur in den Hallenbädern nicht wieder hoch. Da ohnehin bald die Freibäder öffnen, ist das zu verkraften. Dort treffen sich zum Saisonbeginn wieder die Unentwegten, die bei jedem Wetter ins Becken steigen, während die anderen auf Temperaturen über 30 Grad warten und dann meckern, dass die Freibäder so voll sind. Dabei kann man in den Bonner Bädern schon froh sein, wenn die Duschen funktionieren und es nicht durch die Decke tropft. Deshalb liegt es mir fern, über die Wassertemperatur zu meckern. Hauptsache, die Bäder sind geöffnet und die Pumpen halten durch.