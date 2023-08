Kommentar zu OGS in Bonn Kürzung der Betreuungszeiten droht noch immer

Meinung | Bonn · Obwohl der Rat es vermeiden will: Eine Reduzierung des OGS-Angebots zu Lasten der Familien in Bonn ist noch längst nicht vom Tisch. Denn das Land NRW will bisher seinen Zuschuss nicht erhöhen – und der Stadt Bonn fehlt das Geld.

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn

23.08.2023, 18:40 Uhr

Eltern und Kinder protestieren vor dem Stadthaus gegen drohende Kürzungen in Offenen Ganztagsschulen. Foto: Benjamin Westhoff

