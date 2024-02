Kommentar zum Ende der Beweisaufnahme im Flut-Ausschuss Opfer nicht vergessen

Schon einmal hat der Mainzer Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe seine öffentlichen Befragungen abgeschlossen, um dann doch wieder Sachverständige zu laden. An diesem Freitag dürften die elf Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags aber nun wirklich den Deckel auf die Beweisaufnahme gelegt haben. Das ist auch richtig so. Nach rund 250 Zeugen und Sachverständigen sowie knapp 300 Stunden Sitzungsdauer ist es jetzt an der Zeit, Bilanz zu ziehen und die politischen Verantwortlichkeiten für die größte Naturkatastrophe im Land zu benennen.