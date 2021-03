Kommentar zur Politik von Joe Biden : Paradigmenwechsel

Drückt aufs Tempo: US-Präsident Joe Biden. Foto: dpa/Evan Vucci

Joe Biden nutzt die krise für einen Paradigmenwechsel: Nach vier Dekaden, in denen neoliberales Denken die Politik bestimmte, wirft er das Ruder herum. Er will massiv investieren, auch, um mit China mitzuhalten. Für sein Tempo gibt es einen Grund.

Joe Biden handelt nach der Devise, dass man die Chance einer Krise nie ungenutzt verstreichen lassen darf. Noch hat die Corona-Krise Amerika fest im Griff, auch wenn der einst so typische Optimismus langsam zurückkehrt, gehören die USA beim Impfen doch weltweit zu den Spitzenreitern. Auch mancher Skeptiker hat staatliches Handeln zu schätzen gelernt, sei es in Form milliardenschwerer Hilfsprogramme, sei es in Form einer Impfkampagne, bei der nach Startschwierigkeiten aktuell rund drei Millionen Menschen pro Tag eine Spritze bekommen.

Biden versucht, die Stimmungslage für einen Paradigmenwechsel zu nutzen. Nach vier Dekaden, in denen neoliberales Denken die Politik bestimmte, auch unter demokratischen Präsidenten wie Bill Clinton oder – mit Abstrichen – Barack Obama, wirft er das Ruder herum. Entschlossener, als man es ihm noch vor Monaten zugetraut hatte. Er will anknüpfen an Franklin D. Roosevelt, dessen New Deal das Land aus dem Tal der Weltwirtschaftskrise holte. Und an Lyndon B. Johnson, dessen Sozialprogramme zumindest ansatzweise an europäische Modelle denken ließen.