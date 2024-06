Kommentar zur Bahn bei der EM und Versäumnissen der Politik Peinlicher Auftritt

Die Europameisterschaft legt offen, was in Deutschland eigentlich jeder weiß: Die Bahn ist kein verlässliches Verkehrsmittel. Wer rechtzeitig und vielleicht sogar ein wenig bequem ankommen möchte, nimmt besser das Auto. Das reicht vom Nahverkehr, der es in Gelsenkirchen nicht schaffte, ein paar Tausend Fans vom Stadion nach Hause zu transportieren. Es geht immer wieder um den Fernverkehr, über den sich hier im Land kaum noch jemand aufregt, weil die Erwartung an die Bahn eigentlich nur noch ist, dass die Fahrt mal endet. Wo und wann auch immer.