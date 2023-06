Kommentar zur PFAS-Verbotsdebatte Ab in den Giftschrank!

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen - die als „Jahrhundertgift“ oder „Ewigkeitschemikalien“ bekannten PFAS-Stoffe sind überall in unserer Umwelt zu finden. Aufgrund ihrer langkettigen chemischen Verbindungen halten sie Jahrzehnte oder Jahrhunderte, finden über das Grundwasser oder die Nahrung den Weg in unsere Körper. In die Natur gelangen die giftigen Stoffe durch unsicher Produktionsprozesse oder bei der Entsorgung. Solange die Industrie hier keine sicheren Verfahren entwickelt hat, gehören die Substanzen in den Giftschrank. Ein Aufweichen der geplanten EU-Regulierung wäre ein Einknicken auf der falschen Seite.