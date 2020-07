Kommentar zur Präsidentschaftswahl in Polen : PiS-Durchmarsch gestoppt

Andrzej Duda (l), amtierender Präsident von Polen und Kandidat für das Amt des Präsidenten der PiS (Recht und Gerechtigkeit), gibt mit seiner Frau Agata Kornhauser-Duda bei der Stimmabgabe. Foto: dpa/-

Meinung Warschau Das Ergebnis zur Wahl des polnischen Präsidenten liegt noch nicht vor. Sicher ist jedoch, dass es knapp wird. GA-Korrespondent Ulrich Krökel steht jedoch fest, dass Polen nicht auf ungarische Verhältnisse zusteuert.

Warschau werde ein „zweites Budapest“ werden. So prophezeite es einst Jaroslaw Kaczynski, der Chef von Polens rechtsnationaler PiS. Knapp zehn Jahre ist das her. Damals hatte die Partei gerade eine Wahl verloren, und so richtete sich Kaczynski am Vorbild Viktor Orban auf. Der herrschte in Budapest unangefochten und machte sich daran, Ungarn in einen autoritär regierten, antiliberalen Staat zu verwandeln.

Kaczynski hält bis heute an dieser Vision auch für Polen fest. Und eine Zeitlang sah es wirklich so aus, als könnte die PiS ihre Macht in Warschau durch eine Aushöhlung des Rechtsstaates und der Pressefreiheit zementieren, zumal die Wirtschaft boomte und die zerstrittene Opposition politisch am Tropf hing. Mit der Präsidentenwahl am Sonntag ist Kaczynskis Durchmarsch nun jedoch gestoppt. Am Ende war die PiS um Lichtjahre von dem noch im Frühjahr erwarteten Erstrunden-Kantersieg ihres Kandidaten Andrzej Duda entfernt.

Der Versuch, die Wahl mitten in der Corona-Pandemie am ursprünglichen Termin im Mai durchzuziehen, weil Duda in den Umfragen so klar führte, erwies sich als dramatischer Fehler. In einer existenziellen Krise fielen Kaczynskis egozentrische Machtspiele bei den Menschen durch. Die Opposition lebte mit ihrem neuen Kandidaten Rafal Trzaskowski auf.

Der Vorgang belegt eindrücklich, dass es in Polen mit seiner langen Tradition der Freiheitskämpfe auch in den nächsten Jahren kein Szenario wie in Ungarn geben wird. Einen quasi-diktatorischen Zugriff auf die Macht werden die Menschen nicht erlauben. Das ist auch für Europa eine kaum zu überschätzende gute Nachricht.