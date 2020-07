Kommentar zum verschärften Bußgeldkatalog : Politische Raserei

Meinung Berlin Die Landesverkehrsminister müssen nun dringend Auto-Mann Andreas Scheuer im Bund stoppen. Das bedeutet: Formfehler in der Präambel beheben und die beschlossenen Fahrverbote bestätigen, kommentiert Kristina Dunz.

Es ist ein ganz besonderes Verkehrschaos, das der Verkehrsminister da anrichtet. Eines, das erahnen lässt, wer Herz und Hirn von Andreas Scheuer im Griff hat: die Autolobby. Nicht Fußgänger, nicht Radfahrer und nicht einmal jene, für die ein Zweikampf mit dem Auto in der Stadt fast immer tödlich endet: die Kinder. Sie alle zählen zu einer umsichtigen Verkehrspolitik. Aber nicht für Scheuer.

Saftige Geldbußen würden sie ja zahlen, auch weil sie es sich leisten können. Aber zu Fuß gehen oder den Bus nehmen – Höchststrafe. Womit bewiesen wäre, dass Raser nichts so fürchten wie ein Fahrverbot und nur dieses wirklich zieht. Wer sich aus Überzeugung und aus Sicherheitsgründen an die Verkehrsregeln hält, schimpft nicht über das ursprüngliche Vorhaben des Führerscheinentzugs, wenn man innerorts 21 oder außerhalb 26 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs ist (bisher 31 und 41 km/h). Nun ist die StVO-Novelle aber erst einmal gestoppt. Der Bund hat die Länder aufgefordert, den alten Bußgeldkatalog wieder anzuwenden. Nicht, weil Scheuer ein sachliches Argument eingefallen wäre, sondern weil er einen Formfehler in der Eingangsformel der StVO entdeckt hat. Dort ist die Rechtsgrundlage für die neuen Fahrverbote nicht genannt, weshalb diese nichtig seien.