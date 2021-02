Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Viktoriabad : Positive Entwicklung

Es kommt Bewegung ins Viktoriakarree. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung In der Bonner Innenstadt tut sich was. Die Modekette Peek & Cloppenburg will ins ehemalige Karstadt-Gebäude an der Poststraße einziehen und die Universität interessiert sich sehr für das frühere Viktoriabad. Warum das gute Nachrichten sind, beantwortet GA-Redakteurin Lisa Inhoffen in ihrem Kommentar.