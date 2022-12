Kommentar zum Warntag : Probe geglückt, Ernstfall folgt

Meinung Der Warntag, vor allem die Einführung der Cell-Broadcast-Technologie, war ein längst überfälliger Schritt. Wie deutsche Behörden das System in Notfällen nutzen werden, wird sich zeigen. Ein gelungener Probealarm ist noch keine Garantie, kommentiert unsere Autorin.

Für Warnungen via Cell Broadcasting müssen Handys lediglich eingeschaltet, empfangsbereit und nicht allzu veraltet sein. Die Technologie ist keineswegs futuristisch; es gibt sie beinahe so lange, wie es SMS gibt – seit Ende der 90er-Jahre. In anderen Ländern ist sie längst Standard. Probealarm gibt es etwa in den Niederlanden zweimal jährlich, echte Warnungen regelmäßig.