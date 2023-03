Kommentar zu Atomwaffen in Belarus Putins stärkste Waffe

Samstagabend, beste Sendezeit. In Europa fiebern die Menschen mit ihren Fußballern. Die EM-Qualifikation läuft. In Russland dagegen hat der Präsident das wichtigste TV-Zeitfenster gebucht. Wladimir Putin hält eine Botschaft bereit, die sofort über alle Ticker geht: Russland wird taktische Atomwaffen in Belarus stationieren. Es ist die erneute, nochmals zugespitzte Drohung mit dem Einsatz der Bombe.